Великолепные большие цветы на стойке с гибкими стеблями популярны не первый год. С появлением новых материалов, форм и оттенков их качество всё более впечатляет. Большие цветы из фоамирана и изолона уже все чаще можно встретить в оформлении витрин или шоу-румов. При этом цены ростовых цветов как правило довольно недорогие, особенно если учесть, что это не масс маркет, а ручная работа.

Где используются ростовые (большие) цветы

Название ростовых цветов происходит от их высоты, составляющей 1,50-2,5 м со стеблем. Рядом с таким растением даже взрослые кажутся героями мультиков и сказок. Применение специального освещения ―дневного и искусственного подчеркнёт красоту огромных цветов. Именно в такой фото-зоне из больших цветов следует фотографироваться и тогда ваши фотографии точно соберут множество лайков. А для бизнеса — это отличное решения для того, чтобы привлечь внимание прохожих к своему магазину.

Ростовые цветы украшают любое торжество:

корпоративы, юбилеи, праздники для детей;

конференции, показы мод, выставки;

оформляемые витрины;

сцены для проведения концертов и т.д.

Характеристики ростовых цветов. Сравнение материалов

Для изготовления больших цветов применяются: гофрированная и дизайнерская бумага, изолон и фоамиран. Выбирать цветы и размеры бутонов вы можете самостоятельно или выбрать из уже имеющихся моделей в нашем магазине ростовых цветов. Диаметр бутонов, как правило, составляет 50, 70 и 90 см. Самые популярные ростовые цветы — это розы, колокольчики, маки, пионы, эустомы, ранункулюсы или тюльпаны. Стебель изготавливают из металлопласта, а стойка из ДСП или ЛДСП служит опорой. Составляющие изделий упаковывают в две коробки: одна ― для бутонов, другая ― для стеблей и стоек.

1. Гофрированная бумага

Достоинства: Бюджетный материал с огромной палитрой оттенков, позволяющий создавать осветляющий и затемняющий эффект градиента. Стоимость однотонных бутонов ещё меньше.

Недостатки: Украшения не выставляются на улице, поскольку влага и солнечные лучи портят изделие.

2. Дизайнерская бумага

Достоинства: Эффектное создание бликов света. Гладкая, меньше мнётся, держит форму при незначительной влажности.

Недостатки: Стоит немного дороже гофрированной бумаги. Применяется исключительно в помещении.

3. Ростовые цветы из изолона

Достоинства: Простой в обработке и идеальный для выполнения срочных заказов, свадебных торжеств, городских праздников. Не выцветающий материал устойчив к капризам погоды. Благодаря своей мягкости цветы выглядят пышными и воздушными.

Недостатки: Изолон легко мнется и поэтому цветы сложны в хранении и транспортировке. Цветовая гамма представлена ходовыми цветами. Качество идентично вспененному полиуретану.

4. Ростовые цветы из Фоамирана

Достоинства: Материал, наиболее эффектный из всех, применяемый в фотозонах. Несмотря на плотность, можно создавать цветы любой формы, которые смотрятся очень натурально. Не содержит заломов, гибкий, предполагает большую палитру цветов и бархистую поверхность. Материал устойчив к влаге и подходит для использования на улице.

Недостатки: Наиболее дорогостоящий материал из всех.

Цены ростовых цветов

В нашем интернет магазине ростовых цветов и декора представлены как готовые изделия с фиксированными ценами, так и ростовые цветы на заказ. Цену проекта на заказ вы можете согласовать с менеджером по телефону.

Цены на ростовые цветы формируются из стоимости материалов и стоимости работы мастера. Все наши композиции сделаны вручную мастером декоратором. Вы можете быть уверены, что это совершенно уникальное изделие. Даже одна и та же композиция в руках разных мастеров получается совершенно по разному.

Несмотря на растущий курс доллара, мы стараемся удерживать наши цены на ростовые цветы и декор на доступном уровне. Очень часто в нашем магазине проходят акции и распродажи и ростовых цветов и светильников.

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