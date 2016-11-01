ростовые цветы и декор ручной работы
Добро пожаловать в магазин ростовых цветов из фоамирана и изолона Fleur Decor. На сайте представлены готовые работы для продажи и аренды. При этом наши мастера могут создать любую композицию на заказ.
СТУДИЯ РОСТОВЫХ ЦВЕТОВ
Ростовые цветы или как их еще называют – большие цветы – из изолона и фоамирана еще недавно были большой редкостью. Теперь ростовые цветы можно встретить, прогуливаясь по торговому центру, в оформлении витрин магазинов. Ростовые цветы из фоамирана используют для оформления салонов красоты и парикмахерских. Оформление витрины цветами – это отличный способ привлечь внимание клиентов и посетителей.
Мы рады предложить вам эксклюзивный декор для дома и офиса ручной работы. В нашем магазине ростовых (больших) цветов вы найдете уникальные подарки на день рождение или юбилей. Вас ждет большой выбор подарков на день святого Валентина или 8 марта. Порадуйте ваших любимых женщин необычным светильником или композицией из ростовых цветов. Отличительная черта наших изделий – внимание к деталям и исключительное качество.
Так что если вам нужен оригинальный подарок для близких друзей – обратите внимание на ростовые цветы светильники и оригинальный декор из раздела «Подарки«.
Кроме композиций из ростовых цветов мы предлагаем оформление фото-зоны на свадьбу и фото-зоны на день рождения. Это необычный и красивый декор никого не оставит равнодушным. Пусть ваши гости фотографируются на фоне ростовых цветов – незабываемые фотографии и лайки вам гарантированы.
В студии ростовых цветов и декора Fleur Decor мы предлагаем вам купить большие цветы, великолепные композиции из гигантских цветов ручной работы, а также доступна аренда ростовых цветов для фото-зоны или оформления витрины магазина цветами.
АРЕНДА РОСТОВЫХ ЦВЕТОВ
Вы можете оформить ростовые цветы и композиции из ростовых цветов в аренду для украшения своего мероприятия или для фото-сессии. Подробнее об условиях аренды больших цветов читайте по ссылке
Ведущий дизайнер
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РОСТОВЫЕ ЦВЕТЫ
УКРАШЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ФОТОЗОН
Великолепные большие цветы на стойке с гибкими стеблями популярны не первый год. С появлением новых материалов, форм и оттенков их качество всё более впечатляет. Большие цветы из фоамирана и изолона уже все чаще можно встретить в оформлении витрин или шоу-румов. При этом цены ростовых цветов как правило довольно недорогие, особенно если учесть, что это не масс маркет, а ручная работа.
Название ростовых цветов происходит от их высоты, составляющей 1,50-2,5 м со стеблем. Рядом с таким растением даже взрослые кажутся героями мультиков и сказок. Применение специального освещения ―дневного и искусственного подчеркнёт красоту огромных цветов. Именно в такой фото-зоне из больших цветов следует фотографироваться и тогда ваши фотографии точно соберут множество лайков. А для бизнеса — это отличное решения для того, чтобы привлечь внимание прохожих к своему магазину.
Ростовые цветы украшают любое торжество:
- корпоративы, юбилеи, праздники для детей;
- конференции, показы мод, выставки;
- оформляемые витрины;
- сцены для проведения концертов и т.д.
Характеристики ростовых цветов. Сравнение материалов
Для изготовления больших цветов применяются: гофрированная и дизайнерская бумага, изолон и фоамиран. Выбирать цветы и размеры бутонов вы можете самостоятельно или выбрать из уже имеющихся моделей в нашем магазине ростовых цветов. Диаметр бутонов, как правило, составляет 50, 70 и 90 см. Самые популярные ростовые цветы — это розы, колокольчики, маки, пионы, эустомы, ранункулюсы или тюльпаны. Стебель изготавливают из металлопласта, а стойка из ДСП или ЛДСП служит опорой. Составляющие изделий упаковывают в две коробки: одна ― для бутонов, другая ― для стеблей и стоек.
1. Гофрированная бумага
Достоинства: Бюджетный материал с огромной палитрой оттенков, позволяющий создавать осветляющий и затемняющий эффект градиента. Стоимость однотонных бутонов ещё меньше.
Недостатки: Украшения не выставляются на улице, поскольку влага и солнечные лучи портят изделие.
2. Дизайнерская бумага
Достоинства: Эффектное создание бликов света. Гладкая, меньше мнётся, держит форму при незначительной влажности.
Недостатки: Стоит немного дороже гофрированной бумаги. Применяется исключительно в помещении.
3. Ростовые цветы из изолона
Достоинства: Простой в обработке и идеальный для выполнения срочных заказов, свадебных торжеств, городских праздников. Не выцветающий материал устойчив к капризам погоды. Благодаря своей мягкости цветы выглядят пышными и воздушными.
Недостатки: Изолон легко мнется и поэтому цветы сложны в хранении и транспортировке. Цветовая гамма представлена ходовыми цветами. Качество идентично вспененному полиуретану.
4. Ростовые цветы из Фоамирана
Достоинства: Материал, наиболее эффектный из всех, применяемый в фотозонах. Несмотря на плотность, можно создавать цветы любой формы, которые смотрятся очень натурально. Не содержит заломов, гибкий, предполагает большую палитру цветов и бархистую поверхность. Материал устойчив к влаге и подходит для использования на улице.
Недостатки: Наиболее дорогостоящий материал из всех.
Цены ростовых цветов
В нашем интернет магазине ростовых цветов и декора представлены как готовые изделия с фиксированными ценами, так и ростовые цветы на заказ. Цену проекта на заказ вы можете согласовать с менеджером по телефону.
Цены на ростовые цветы формируются из стоимости материалов и стоимости работы мастера. Все наши композиции сделаны вручную мастером декоратором. Вы можете быть уверены, что это совершенно уникальное изделие. Даже одна и та же композиция в руках разных мастеров получается совершенно по разному.
Несмотря на растущий курс доллара, мы стараемся удерживать наши цены на ростовые цветы и декор на доступном уровне. Очень часто в нашем магазине проходят акции и распродажи и ростовых цветов и светильников.
Мы уверены, что наши цены на ростовые цветы приятно вас порадуют. А на следующую покупку у нас предусмотрена накопительная система скидок.
Арендовать ростовые цветы или покупать
Мы предлагаем жителям Москвы и Московской области в аренду ростовые цветы со сборкой, монтажом и последующим демонтажом на срок от 2-х дней. Если вам необходима фотозона на короткий срок — вы можете существенно сэкономить ваш бюджет. Стоимость аренды ростовых цветов составляет 30% от базовой стоимости покупки.
Один цветок или композиция ростовых цветов
Декораторами изготавливаются по 3-5 цветов различной величины. Стебли с изящными изгибами и бутоны в составе эффектной композиции обращены к свету под определенным углом. Это придает композиции из огромных цветов законченный вид. При аренде композиции, состоящей из более чем 10 ростовых цветов в единой цветовой гамме, вы получаете дополнительную скидку.
Композиция огромных цветов, как правило, представлена бутонами диаметром 50-90 см. В случае длинных и гибких стеблей гости словно оказываются словно внутри огромного букета. Перед вами предстанет настоящий ковёр из цветов. Незаменимый вариант для витрин и фотозон. Ниже по ссылке вы найдете условия аренды ростовых цветов.
Условия аренды ростовых цветов и композиций